Parteiinterne Debatte

Der AfD-Bundestagsabgeordete Gottschalk (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Die Forderungen kommen vom neuen Landesvorsitzenden der AfD-Jugendorganisation in Schleswig-Holstein, Griebel, und dem Bundestagsabgeordneten Gottschalk. Griebel sprach sich auf einer Parteiveranstaltung in Neumünster für eine gut ausgerüstete Bundeswehr aus, zu der auch eigene Atomwaffen gehörten. Gottschalk erklärte in einer Videobotschaft, Europa müsse die Verteidigung wieder in die eigenen Hände nehmen. Daher brauche Deutschland Atomwaffen.

In der AfD gibt es keinen einheitlichen Kurs. Einzelne Mitglieder fordern immer wieder eine atomware Bewaffnung, während sich die Parteiführung dagegen ausspricht.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.