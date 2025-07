Der stellvertretende Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, Keuter (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Keuter sagte im Deutschlandfunk , die AfD wolle regierungsfähig werden und seriös auftreten. Man habe sich deshalb darauf geeinigt, den politischen Gegner in Zukunft - Zitat - "gewitzt und intelligent" anzugreifen. Auf platte Zwischenrufe werde man dagegen verzichten. Die AfD bleibe aber eine gemäßigte Partei mit scharfen politischen Positionen, erklärte Keuter.

Die Mitglieder der AfD-Fraktion im Bundestag hatten am Samstag bei einer Klausurtagung in Berlin einen Verhaltenskodex beschlossen. In dem Papier heißt es, man strebe ein "geschlossenes und gemäßigtes Auftreten im Parlament" an. Ziel sei es, die politische Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Fraktion sicherzustellen.

