Sachsen-Anhalt

AfD-Politiker Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt

Der AfD-Politiker Rausch ist zum Präsidenten des Landtags von Sachsen-Anhalt gewählt worden. Er erhielt in geheimer Wahl 48 Stimmen. Es gab 29 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Damit votierten neun Abgeordnete mehr für ihn, als seine Partei Mandate hat. Das BSW, das über fünf Mandate verfügt, hatte angekündigt, Rausch zu wählen.