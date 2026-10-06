Sachsen-Anhalt

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Politiker einer als rechtsextrem eingestuften Partei das Amt eines Parlamentspräsidenten bekleidet.
Zum Auftakt der konstituierenden Sitzung appellierte Alterspräsidentin von Angern an die Verantwortung der Abgeordneten für Demokratie und Minderheitenschutz. In ihrer Eröffnungsrede warnte sie vor einer Verrohung der politischen Debatte. Die Linken-Politikerin äußerte Kritik am Wahlsieger AfD und an den parlamentarischen Umgangsformen der vergangenen Jahre. Politische Gegner würden entmenschlicht und niedergebrüllt.
Vor dem Landtag in Magdeburg demonstrierten Hunderte Menschen gegen die AfD.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.