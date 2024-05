Verwaltungsgericht Dresden

Der Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete und Richter Jens Maier ging erfolglos gegen die mehrfache Nennung seines Namens in Verfassungsschutzberichten vor. (Uli Deck / dpa / Uli Deck)

In beiden Fällen ging es darum, dass die AfD-Mitglieder vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Die Behörde sei rechtmäßig vorgegangen, begründete der Vorsitzende Richter die Entscheidung.

Der frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und "Obmann" des inzwischen aufgelösten "Flügels", Maier, wollte die Löschung seines Namens in Verfassungsschutzberichten von 2020 und 2021 erreichen. Der Landtagsabgeordnete Ulbrich, der ebenfalls dem "Flügel" zugeordnet wurde, hatte in seiner Klage die Löschung von Daten verlangt, die der sächsische Verfassungsschutz zu ihm gesammelt hatte.

Das Gericht betonte in beiden Fällen, dass die Kläger in der Tat rechtsextremistische Bestrebungen und völkisch-ethnische Vorstellungen verfolgt hätten. Dies verstoße gegen das Grundgesetz. Zudem seien sie öffentlich in Erscheinung getreten.

(AZ: 6 K 620/22) (AZ: 6 K 753/21)

