Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Heiko Rebsch)

31 Prozent trauen der AfD demnach am ehesten zu, die wichtigsten Probleme Sachsen-Anhalts zu lösen, ebenfalls zwei Prozentpunkte mehr. Die CDU als zweitstärkste Kraft kommt auf 26 Prozent. Gefolgt von Die Linke mit 12 und der SPD mit 7 Prozent. Grüne, FDP und BSW würden den Einzug in den Landtag verpassen. Besonders wichtig ist den Befragten der Komplex Einwanderung, Flüchtlinge, Asylpolitik und Integration. Derzeit regieren CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt.

Infratest dimap befragte rund 1.200 Wahlberechtigte für die Magdeburger Volksstimme, die Mitteldeutsche Zeitung und den MDR. Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. So erschweren etwa nachlassende Parteibindungen und kurzfristige Wahlentscheidungen die Datengewichtung.

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Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.