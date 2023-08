Delegierte der AfD bei ihrem Treffen in Magdeburg (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Am vergangenen Wochenende hatten die Delegierten bereits die ersten 15 Listenplätze bestimmt. Zum Spitzenkandidaten wurde der auch parteiintern umstrittene sächsische AfD-Politiker Krah gewählt, der bereits seit 2019 Europa-Abgeordneter ist. Die überwiegende Mehrzahl der bisher Gewählten wird wie Krah dem äußerst rechten Rand zugeordnet.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat unterdessen in einem gerichtlichen Verfahren eine Stillhalte-Zusage gegeben. Während der Europaversammlung werde das Amt seine kritische Einschätzung der Partei nicht wiederholen, teilte das Verwaltungsgericht in Köln mit. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des AfD-Parteitags am letzten Wochenende erklärt, gemäßigte Vertreter der Partei hätten keine Rolle mehr gespielt, dafür aber hätten diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien geäußert. Die AfD hatte daraufhin einen Eilantrag gestellt. - Der Verfassungsschutz führt die AfD seit 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall.

