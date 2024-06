Die AfD-Spitze strebt einen Austritt aus dem europäischen Parteienverbund ID an. (imago / Steinach / Sascha Steinach)

Das hat der Bundesvorstand beschlossen, wie mehrere Medien berichten. Dem am Wochenende in Essen anstehenden Parteitag soll demnach empfohlen werden, aus dem Bündnis auszusteigen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will die AfD damit einem Rauswurf zuvorkommen.

Die ID - die Abkürzung steht für Identität und Demokratie - ist ein Zusammenschluss rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien.

Neben dem Parteienverbund gibt es außerdem im Europaparlament eine ID-Fraktion. Daraus waren die Abgeordneten der AfD bereits vor der Europawahl ausgeschlossen worden. Grund dafür waren Äußerungen des damaligen Spitzenkandidaten Krah zur nationalsozialistischen SS.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.