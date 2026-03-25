Rheinland-Pfalz

Michael Büge ist neuer Fraktionschef der AfD. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Zum neuen Fraktionschef wurde am Vormittag unerwartet Michael Büge gewählt. Der 60-Jährige löst Jan Bollinger ab, der bisher der Fraktion vorstand und der die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt hatte. Bollinger, der auch Landeschef der AfD ist, räumte ein, dass er nicht mit dieser Entscheidung gerechnet habe. Er halte das auch für erklärungsbedürftig gegenüber den Mitgliedern und Wählern der AfD, fügte Bollinger hinzu. - Bei der Wahl kam die AfD auf 19,5 Prozent und konnte ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln.

Bei den Grünen wurde die noch amtierende Klimaschutzministerin und Spitzenkandidatin, Eder, zur neuen Fraktionschefin gewählt. Die Grünen sind mit 10 Abgeordneten künftig die kleinste Fraktion im Landtag und erstmals seit 15 Jahren nicht mehr in der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.