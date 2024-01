Welchen Einfluss haben Wahlumfragen darauf, wo Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz machen? (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

„Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre?“ So oder so ähnlich befragten verschiedene Meinungsforschungsinstitute in den vergangenen Wochen Menschen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen – mit der sogenannten Sonntagsfrage, die schon vor der anstehenden Wahl die Parteipräferenz abfragt. In diesen drei Bundesländern wird jeweils im September ein neues Landesparlament gewählt.

Laut den Umfragen gaben jeweils mehr als 30 Prozent an, die AfD zu wählen. Das hat weite Teile der deutschen Politik und Gesellschaft in Aufruhr versetzt. Doch wie kommen solche Umfragen eigentlich zustande? Was genau sagen sie aus? Haben sie Einfluss auf Wahlentscheidungen? Und: Was müssen Medien beachten, wenn sie darüber berichten?

Neben Methoden, mit denen länger- und langfristige Trends im Wahlverhalten ermittelt werden, gibt es immer mehr Umfragen, die eher auf die kurzfristige Ermittlung von Wählerabsicht zielen.

Dazu gehören vor allem Befragungen, die Parteien und Medien im Vorfeld von Wahlen bei den Meinungsforschungsinstituten in Auftrag geben, „um aktuelle Stimmungsbilder von den Wahlabsichten zu erhalten“, so der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte . Beispielsweise der „ARD-Deutschlandtrend“ oder das „ZDF-Politbarometer“.

In der Regel beruhten die Umfrageergebnisse auf 1000 bis 2000 repräsentativ und meist per Zufall ausgewählten Befragten. Die Zufallsauswahl stelle sicher, dass „jede wahlberechtigte Person in Deutschland in die Stichprobe für eine solche Umfrage gelangen kann“, erklärt der Politologe Thorsten Faas

Eine Schwierigkeit bei der Umsetzung einer Umfrage sei, dass zuletzt nur noch 10 bis 20 Prozent der per Zufallsstichprobe gezogenen Personen auch an der Umfrage teilnahmen, sagte Faas im Jahr 2017.

Auch wenn das Auswahlverfahren für telefonische Stichproben ausschließlich auf Festnetznummern basiert, verzerre das zunehmend die Ergebnisse. Denn immer mehr Menschen seien ausschließlich über Handy erreichbar.

Alternativen bietet die Onlineforschung. Die laufe über sogenannte Pools im Internet, wo sich Menschen registrierten, die bereit sind, an Umfragen teilzunehmen. Hier sei wiederum ein Problem, dass alle ausgeschlossen sind, die keinen Internetzugang haben.

Bei Umfragen im Vorfeld von Wahlen ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass sie nur aktuelle Verhaltensabsichten messen, nicht das tatsächliche Verhalten. „Wahlumfragen zeigen uns Stimmungsbilder“, sagt dazu der Politologe Thorsten Faas. Kurz vor dem Wahltag seien sie aber in der Regel ziemlich aussagekräftig und lägen meistens sehr nah am Wahlergebnis.

Auch gibt es bei Umfragen immer eine Fehlertoleranz - auch Fehlergrenze oder Schwankungsbreite genannt. Diese liege, je nach Umfang und Methode der Erhebung, etwa zwischen zwei und vier Prozent, sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

Auch dass die Befragten bewusst oder unbewusst Falschaussagen machen, ist nicht auszuschließen. Eine bewusste Falschaussage könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn Befragte nicht zugeben wollen, dass sie eine rechte oder rechtsextreme Partei wählen möchten.

Voraussetzung für eine repräsentative Untersuchung ist außerdem ein korrekter Umgang mit der Stichprobe.

Was definitiv gilt: Wählerinnen und Wähler nehmen Umfrageergebnisse wahr. In den Wochen vor einer Wahl treffe das auf etwa 70 Prozent der Menschen zu, sagt der Politologe Thorsten Faas.

Wie sich das auf das Wahlverhalten auswirkt, dazu gibt es verschiedene Theorien. So beschreibt etwa der Bandwagon-Effekt – auch Mitläufereffekt genannt – folgendes Phänomen: Wenn eine Partei in den Umfragen erfolgreich abschneidet, steigt die Zahl ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer weiter. Der Erfolg und die Aussicht auf einen Sieg wirken anziehend.

Aber es gibt auch die Underdog-Hypothese - oder Außenseitereffekt genannt. Diese Hypothese beschreibt das Gegenteil des Bandwagon-Effekts. Hierbei wenden sich Wählerinnen und Wähler vom zu erwartenden Gewinner ab, um die scheinbar verlierende Partei zu unterstützen. Das Motiv kann Mitleid oder Trotz sein.

Eine weitere Gruppe versuche laut der Wahlforschung, strategisch zu wählen, so Thorsten Faas. „Sie verfolgen bestimmte Koalitionsüberlegungen und greifen zu diesem Zweck auf Umfragen als Impuls- oder Signalgeber zurück.“

Allerdings seien diese Effekte in der wissenschaftlichen Literatur nicht eindeutig, sagt Bernd Schlipphak, Professor für quantitative Methoden an der Universität Münster. Er befasst sich mit Wahlforschung und mit der AfD.

Ein knapper Ausgang hat Auswirkungen auf das Wahlverhalten

Gut zu sehen seien Effekte von Umfrageergebnissen auf das Wahlverhalten beispielsweise, wenn es knapp wird, erläutert Politologe Thorsten Faas. Diesen Eindruck hatten die Wählerinnen und Wähler vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. Laut Umfragen ging es um die Frage, ob die AfD die CDU als stärkste Kraft verdrängt. Letztlich schnitt aber die CDU überraschend stark ab, die AfD landete mit deutlichem Abstand auf dem zweiten Platz.

Hier hätten Umfragen offenbar das Verhalten von Wählerinnen und Wählern beeinflusst: Um die AfD als stärkste Partei zu verhindern, wählten die Menschen in Sachsen-Anhalt die CDU stärker als erwartet, so Faas.

In der medialen Berichterstattung ist es wichtig, Umfrageergebnisse auch als solche kenntlich zu machen. Würden sie als tatsächliche Ausgangslage in einem Bundesland dargestellt, sei das problematisch, betont Torsten Schlipphak, Professor für quantitative Methoden. Denn damit überschätze man die Aussagekraft der Umfrage deutlich.

Im Pressekodex – eine freiwillige Selbstverpflichtung von Journalistinnen und Journalisten – finden sich einige Bedingungen für die Berichterstattung über Umfragen:

Bei der Veröffentlichung von Umfrageergebnissen teilt die Presse die Zahl der Befragten, den Zeitpunkt der Befragung, den Auftraggeber sowie die Fragestellung mit. Zugleich muss mitgeteilt werden, ob die Ergebnisse repräsentativ sind. Sofern es keinen Auftraggeber gibt, soll vermerkt werden, dass die Umfragedaten auf die eigene Initiative des Meinungsbefragungsinstituts zurückgehen. Pressekodex

Torsten Schlipphak reicht das nicht. Er schlägt eine umfassendere freiwillige Selbstverpflichtung für Medienhäuser und Umfrageinstitute vor, ähnlich wie es sie in Österreich seit 2017 gibt.

Die solle beispielsweise regeln, dass das Umfrageformat angegeben werden muss, also ob etwa rein online, telefonisch oder gemischt befragt wurde. Wichtig wäre laut Schlipphak auch, wie viele Menschen unentschlossen sind und eine Antwort wie „weiß nicht“ gewählt haben. Damit wären die übrigen Ergebnisse der Umfrage besser einzuordnen. Der Politikwissenschaftler plädiert auch dafür, dass etwa die Fehlertoleranz angegeben werden muss, also die Unsicherheit, die in Werten steckt.

Sein Kollege Thorsten Faas zeigt mit einem Beispiel aus dem Juni 2023, was das für die Berichterstattung bedeuten könnte: Damals lag die AfD laut der Sonntagsfrage von Infratest dimap zur Bundestagswahl bei 18 Prozent. Wenn tausend Menschen befragt würden, um eine Aussage für die rund 80 Millionen Menschen in Deutschland zu treffen, könne man wegen der kleinen Stichprobe eigentlich nur sagen: „Die AfD liegt irgendwo zwischen 15 und 19 Prozent.“ Doch für die Medien sei das keine „vermittelbare Schlagzeile“, deshalb werde zugespitzt.

Die Frage, bis wann vor der Wahl Umfrageergebnisse veröffentlicht werden sollten, wird immer wieder heiß diskutiert. Der Pressekodex enthält dazu keine Angaben.

