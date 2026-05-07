Bundestagsabstimmung

Weder die AfD-Abgeordneten Hess und Otten erreichten die nötige Mehrheit von 316 Stimmen, noch die Kandidatin der Linken, Bünger. Damit sitzt im Parlamentarischen Kontrollgremium neben Abgeordneten der Koalitionsfraktionen Union und SPD nur ein einziger Vertreter der Opposition, nämlich der Grünen-Fraktionsvize von Notz.
Das Parlamentarische Kontrollgremium überwacht die Geheimdienste, bekommt Zugang zu sensiblen Informationen und tagt deshalb unter strenger Geheimhaltung in einem abhörsicheren Raum.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.