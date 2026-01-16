Medienberichte

Das berichten unter anderem das ARD-Hauptstadtstudio und die F.A.Z. Sellner werde zwar nächste Woche in Luckenwalde einen Vortrag halten, aber nicht wie zunächst geplant auf Einladung des AfD-Bundestagsabgeordneten Kotré und seiner Frau, einer brandenburgischen Landtagsabgeordneten. Die Bundesvorsitzenden der Partei, Weidel und Chrupalla, hatten auf die Absage der Veranstaltung gedrängt.
Sellner ist eine führende Figur der Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Berichten zufolge hat der AfD-Bundesvorstand bereits mehrfach dazu aufgerufen, auf Abstand zu Sellner zu gehen.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.