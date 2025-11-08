Geplanter Besuch in Sotschi

Der AfD-Europaabgeordnete Hans Neuhoff (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Bundestagsfraktion steht laut einem Sprecher hinter der Reise und übernimmt auch die Kosten. Ziel sei es, die Gesprächskanäle offenzuhalten. Der AfD-Europaabgeordnete Neuhoff sagte dem "Handelsblatt", er wolle an einem Kongress in Sotschi teilnehmen, bei dem es um die Beziehungen zwischen EU-Mitgliedern und BRICS-Staaten gehe. Auch die Bundestagsabgeordneten Kotré und Rothfuß sowie der sächsische Landeschef Urban wollen zu der Konferenz reisen.

AfD-Abgeordneten wird immer wieder wegen Russland-Besuchen eine zu große Nähe zum Kreml vorgeworfen. Wegen der neuerlichen Reise hatte CSU-Generalsekretär Huber von Landesverrat gesprochen. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter warf den AfD-Politikern vor, sich zum Instrument im hybriden Krieg Russlands gegen Deutschland und Europa zu machen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.