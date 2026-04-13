Bundestag
AfD-Verteidigungspolitiker Lucassen legt Amt nieder

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Lucassen, hat sein Amt niedergelegt.

    178. Bundestagssitzung: Rüdiger Lucassen und Matthias Moosdorf, beide AfD
    AfD-Politiker Lucassen: Chancen bei Wahlen nicht durch Personaldebatten schmälern (Archivbild). (IMAGO / dts Nachrichtenagentu)
    Das bestätigte sein Büro in Berlin. Lucassen kam damit einem Misstrauensantrag im Arbeitskreis Verteidigung der AfD zuvor. In seinem Rücktrittsschreiben begründete der AfD-Politiker seine Entscheidung unter anderem mit den bevorstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Er wolle die Chancen seiner Partei dort nicht schmälern.
    Lucassen war innerhalb der AfD-Fraktion zuletzt unter Druck geraten. Der frühere Bundeswehroffizier tritt für die NATO und für die Wiederaufnahme einer Wehrpflicht ein, wie sie auch im Grundsatzprogramm seiner Partei steht. Mit Thüringens AfD-Chef Höcke geriet er öffentlich aneinander, was am Ende zu einer Missbilligung der Fraktion gegen Lucassen führte.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.