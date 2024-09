Die AfD-Vorsitzende Weidel erhebt nach Landtagswahlen Regierungsanspruch in Sachsen und Thüringen. (Hannes P Albert/dpa)

Es bleibe abzuwarten, wie sich die CDU langfristig verhalten werde. Sie glaube aber nicht, dass man die AfD dauerhaft ausschließen könne.

Unionsfraktionsvize Spahn bekräftige indes den Führungsanspruch seiner Partei in den künftigen Landesregierungen. Die CDU sei die einzig verbliebene Volkspartei der demokratischen Mitte in Sachsen und Thüringen, sagte Spahn ebenfalls im ZDF. Niemanden in der Partei falle es leicht, Gespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zu führen. Doch das Wahlergebnis sei, wie es sei. Ähnlich hatte sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer im Deutschlandfunk geäußert. Er betonte, es gehe jetzt ausschließlich darum, dem Land zu dienen und Parteiideologien hinten anzustellen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.