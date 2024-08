Die Junge Alternative wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. (Jens Kalaene / zb / dpa )

Stattdessen wolle sie einen neuen Nachwuchsverband mit anderem Namen gründen, berichtete das Portal "Table Briefings" unter Berufung auf den AfD-Bundesvorstand. Diese solle enger an die Mutterpartei angebunden sein. Zudem soll sich die neue Organisation laut Angaben an dem "Juso-Modell" der SPD orientieren. Alle AfD-Mitglieder unter 36 Jahren gehörten dann der neuen Organisation automatisch an. Im Umkehrschluss müssten deren Mitglieder allesamt ein AfD-Parteibuch führen und dürften keine Vergangenheit in Zusammenschlüssen haben, die auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD stehen.

