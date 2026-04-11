Laut dem Entwurf will die Partei eine "Task Force Abschiebungen" einrichten, Staatsleistungen für Kirchen einstellen und die Landeszentrale für politische Bildung abschaffen. Vereine sollen Fördermittel nur noch dann erhalten, wenn sie - wie es heißt - "ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung" abgelegt haben.
Am Rande des Parteitags werden Proteste erwartet. Laut Polizei sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Die AfD Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.