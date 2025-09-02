"Spiegel"-Bericht

Ein Abschiebegefängnis in Pakistan (picture alliance / dpa / Nabila Lalee)

Die Unterzeichner seien unter Missachtung aller humanitären und ethischen Standards von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben worden, hieß es.

Gemeinsam mit ihren Familien waren sie Mitte August von Pakistan zurück in ihr Heimatland Afghanistan gebracht worden, wo seit vier Jahren die Taliban an der Macht sind. Laut "Spiegel"-Informationen handelt es sich bei den Verfassern des Briefes um Menschenrechtsaktivisten, Journalisten sowie um ehemalige Ortskräfte und ihre Angehörigen.

Gestern waren 45 Afghanen mit einer Aufnahmezusage nach Deutschland eingereist. Zuletzt warteten noch knapp 2.300 Afghanen mit einer Aufnahmezusage oder einer Aufnahmeerklärung aus verschiedenen Programmen in Pakistan auf die Einreise nach Deutschland.

