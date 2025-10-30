Über Islamabad und Istanbul

Ankunft von Menschen aus Afghanistan mit Aufnahmezusage der Bundesregierung am Flughafen Hannover (Archibild nach einerm früheren Flug von Anfang September 2025) (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Wie ein Journalist der Deutschen Presse-Agentur am Flughafen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erfuhr, werden sie an Bord einer Linienmaschine mit einem Zwischenstopp in Istanbul in die Bundesrepublik geflogen. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan im Mai gestoppt. Dass einige Betroffene und ihre Angehörigen trotzdem Visa erhalten, liegt auch an in Deutschland angestrengten Klagen, um ihre Einreise durchzusetzen.

Das Bundesinnenministerium betont stets, dass alle Menschen mit Aufnahmezusage, die nach Deutschland einreisen, vorher ein Verfahren durchlaufen müssen, zu dem auch Sicherheitsüberprüfungen gehören.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.