Über Islamabad und Istanbul

Ankunft von Menschen aus Afghanistan mit Aufnahmezusage der Bundesregierung am Flughafen Hannover (Archibild nach einerm früheren Flug von Anfang September 2025) (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Flughafen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erfuhr, werden sie an Bord einer Linienmaschine einen Zwischenstopp in Istanbul einlegen und dann nach Hannover geflogen. Anschließend sei eine Verteilung auf die Bundesländer geplant. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan im Mai zwar gestoppt. Dass dennoch einige Betroffene und ihre Angehörigen Visa erhalten, liegt auch an in Deutschland angestrengten Klagen, um ihre Einreise durchzusetzen.

Das Bundesinnenministerium betont stets, dass alle Menschen mit Aufnahmezusage vor ihrer Einreise ein Verfahren durchlaufen müssen, zu dem auch Sicherheits- und Dokumenten-Überprüfungen gehörten.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.