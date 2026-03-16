Laut afghanischen Behörden wurden vier Zivilisten getötet, als Pakistan Ziele in der östlichen Provinz Chost angriff. Die Angaben zu Toten und Verletzten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten versichern, keine Zivilisten ins Visier zu nehmen. - Die UNO-Mission in Afghanistan hatte letzte Woche mitgeteilt, seit dem 26. Februar seien mindestens 75 Zivilisten getötet worden.
Pakistan wirft Afghanistan vor, bewaffneten extremistischen Gruppen Unterschlupf zu gewähren, die Anschläge im Nachbarland verüben. Afghanistan weist den Vorwurf zurück.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.