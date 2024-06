Die "Sittenpolizei" der Taliban verbrennt Ende Juli 2023 Musikinstrumente in der Nähe der Stadt Herat. (IMAGO / SalamPix / ABACA)

Es ist die inzwischen dritte Zusammenkunft. Erstmals nimmt auch eine Delegation der Taliban-Machthaber an den Gesprächen teil. Die Islamisten hatten vor drei Jahren die Macht in Afghanistan an sich gezogen. Ihre Führung wird vom keinem Land anerkannt.

Der SPD-Außenpolitiker Schmid regte anlässlich der Konferenz eine Rückkehr deutscher Diplomaten nach Afghanistan an. In einem Gastbeitrag für den Berliner Tagesspiegel schrieb Schmid, es sei nicht davon auszugehen, dass die Taliban in absehbarer Zeit ihre Macht wieder abgeben würden. Durch die Entsendung diplomatischer Vertreter könne sich die Bundesregierung ein genaues Bild der Situation in Afghanistan machen. Schmid schrieb weiter, Deutschland verweigere aus nachvollziehbaren Gründen die diplomatische Anerkennung der islamistischen Taliban. Dies trage jedoch ungewollt dazu bei, dass sich das Elend im Land verschlimmere.

30.06.2024