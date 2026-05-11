Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (links) und Kenias Präsident William Ruto (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Brian Inganga)

Gastgeber sind Kenias Präsident Ruto und der französische Staatschef Macron. Ruto sagte, wichtig sei eine ausgewogene Beziehung auf Augenhöhe. Der Elyseepalast in Paris teilte mit, das Spitzentreffen sei geprägt von der Vielfalt der Akteure, darunter etwa Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Jugend und Kunst.

In den vergangenen Jahren hatte Frankreich seine Truppen aus zahlreichen ehemaligen Kolonien in Westafrika abgezogen, weil die militärische Präsenz dort auf immer größeren Widerstand stieß. Überdies näherten sich Länder wie Mali, Burkina Faso und Niger nach Militärputschen Russland an.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.