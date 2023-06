Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa reist heute mit einer Delegation nach Kiew. (AFP / RODGER BOSCH)

Die Delegation unter Leitung des südafrikanischen Staatschefs Ramaphosa wurde am Vormittag in der ukrainischen Hauptstadt empfangen, wo ein Treffen mit Präsident Selenskjy angesetzt war. Am Wochenende wird die Abordnung in Moskau erwartet; dort steht eine Begegnung mit dem russischen Präsidenten Putin an.

Ramaphosa hatte im vergangenen Monat erklärt, zwischen beiden Seiten vermitteln zu wollen. Viele afrikanische Staaten leiden infolge des seit bald 16 Monaten dauernden russischen Angriffskriegs unter Problemen bei der Versorgung mit Getreide.

