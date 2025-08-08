Landwirtschaftsministerium

Wie Landwirtschaftsminister Rainer mitteilte, wird der Haushalt mit dieser Lösung nicht zusätzlich belastet, das Breher bereits Parlamentarische Staatssekretärin in seinem Haus ist. Der CSU-Politiker hatte sich von der bisherigen Amtsinhaberin Kari getrennt. Sie war durch Amtsvorgänger Özdemir von den Grünen bestellt worden war. Das Bundeskabinett muss die Nachfolge noch beschließen.
Die Bundesbeauftragte wirkt im Hinblick auf Tierschutzbelange an der Gesetzgebung mit, bekämpft Missstände beim Umgang mit Tieren und fungiert als Ansprechpartnerin für Organisationen und Bürger.
