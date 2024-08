Die Blauzungenkrankheit breitet sich in Deutschland aus (Archivbild). (Peter Kneffel/dpa)

Erwartet werde ein ähnliches Ausmaß wie in den Jahren 2007 und 2008 als offiziell 26.000 Rinder infiziert und Kosten von rund 14 Millionen Euro verursacht wurden. Das teilte der Versicherer in Wiesbaden mit. Laut Friedrich-Loeffler-Institut liegt die Zahl der Ausbrüche in Deutschland mittlerweile bei rund 2.000. Erste Fälle eines neuen Erregers waren in Deutschland im vergangenen Oktober festgestellt worden.

Das Blauzungenvirus wird von kleinen Mücken übertragen. Betroffen sind Wiederkäuer wie Schafe, Rinder und Ziegen. In ernsten Fällen kann die Erkrankung zum Tod der Tiere führen. Auf den Menschen übertragbar ist das Virus nicht.

R+V ist nach eigenen Angaben der größte landwirtschaftliche Tierversicherer in Deutschland.

