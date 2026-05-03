Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen. (IMAGO / Mike Schmidt / IMAGO / www.photowerkstatt.de)

Er halte dies für sinnvoll, um deren Einsatz in der Landwirtschaft zu fördern und damit zugleich die heimische Produktion anzukurbeln, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er verwies darauf, dass insbesondere größere landwirtschaftliche Maschinen auch künftig auf Verbrennungsmotoren angewiesen seien. Hier müsse man daher stärker auf Biokraftstoffe setzen. Zudem sei es angeraten, entsprechende Energieträger zu fördern. Dies stärke sowohl den Klimaschutz als auch die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Kritisch äußerte sich Rainer zu Plänen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, die Förderung kleiner Biogasanlagen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu beenden. Kleine Anlagen seien ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung im ländlichen Raum.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.