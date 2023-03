Krabbenfischerei mit dem Schleppnetz in der Nordsee (dpa / Ingo Wagner)

Die Politiker sprachen sich bei ihrer Konferenz in Büsum in Schleswig-Holstein einstimmig gegen ein von Brüssel vorgeschlagenes pauschales Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten bis spätestens 2030 aus. Bundesminister Özdemir sagte, es gehe um wirtschaftliche Existenzen, sowie um Tradition, Tourismus und Heimat. Umweltschützer beklagen große ökologische Schäden durch die Grundschleppnetzfischerei.

Während der dreitägigen Agrarministerkonferenz hatte es unter anderem Proteste von Krabben-Fischern auf dem Meer gegeben. Sie waren mit ihren Kuttern nach Büsum gekommen.

