Nordamerika

Ein Flugzeug der Air Canada (THE CANADIAN PRESS/Larry MacDougal/PA )

Die Übereinkunft werde nun den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt, erklärte die Flugbegleiter-Gewerkschaft "Cupe". Die Airline bestätigte eine Einigung in der besonders strittigen Frage zur bezahlten Arbeitszeit. Künftig umfasst sie nicht nur die tatsächlichen Flugzeiten, sondern auch Tätigkeiten am Boden wie das Boarding der Passagiere.

Der Streik der rund 10.000 Flugbegleiter hatte zu einem nahezu kompletten Flug-Stopp bei Air Canada geführt. Gestern erklärte ein Gericht den Streik für illegal. Die Gewerkschaft widersetzte sich zunächst einer Weisung der Regierung, wonach die Streikenden an ihre Arbeitsplätze zurückkehren sollten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.