Streik der Flugbegleiter

Das teilte das Unternehmen mit. Die rund 10.000 Beschäftigten seien angehalten, bis zum Abend wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Zuvor hatte die Regierung in den Streik eingegriffen und ein Schlichtungsverfahren für beide Seiten angesetzt.
Hintergrund des Ausstands bei Air Canada ist ein Streit über die künftige Vergütung des Kabinenpersonals. Die Fluglinie hatte den Betrieb in der Folge weitgehend einstellen müssen, weltweit strandeten über 100.000 Reisende. Das Unternehmen wickelt pro Tag rund 700 Flüge ab.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.