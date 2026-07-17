Die staatliche Fluggesellschaft Air China und eine Tochterfirma orderten laut einer Mitteilung 55 Flugzeuge. Der Gesamtwert der Bestellung belaufe sich auf rund 12,4 Milliarden Dollar. Mit dem Kauf will Air China demnach seine Kapazitäten erweitern und die Flotte mit treibstoff-effizienteren Flugzeugen modernisieren.
Die Auslieferung der A350-Maschinen und der A320neo-Flugzeuge sei für den Zeitraum von 2029 bis 2032 geplant.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.