Wirtschaft
Air China ordert bei Airbus 55 Flugzeuge

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag ⁠aus China erhalten.

    Das Airbus-Logo leuchtet vor dunklem Hintergrund.
    Großauftrag für Airbus aus China. (Joaquin Corchero/EUROPA PRESS/dpa)
    Die staatliche Fluggesellschaft Air China und eine Tochterfirma orderten laut einer Mitteilung 55 Flugzeuge. Der Gesamtwert der Bestellung belaufe ⁠sich auf rund ⁠12,4 Milliarden Dollar. ‌Mit dem Kauf will Air China demnach seine Kapazitäten erweitern und ​die Flotte mit treibstoff-effizienteren Flugzeugen modernisieren.
    Die Auslieferung der A350-Maschinen und der A320neo-Flugzeuge sei für den Zeitraum von ‌2029 ‌bis 2032 geplant.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.