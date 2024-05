Während Olympischer Spiele

Airbnb verpflichtet sich zum Kampf gegen Prostitution

Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb hat sich dazu verpflichtet, während der Olympischen Sommerspiele in Paris Prostitution und Menschenhandel zu bekämpfen. Die Vereinbarung mit Airbnb sei angesichts der zentralen Stellung des Unternehmens in der Tourismusbranche von großer Bedeutung, sagte die Leiterin der zuständigen französischen Behörde, Roxana Maracineanu, in Paris.