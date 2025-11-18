Airbus erhält Milliarden-Aufträge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat Aufträge im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten.

    Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum (l) und Christian Scherer zeigen die unterzeichnete Absichtserklärung auf einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe eines Auftrags über 150 Airbus A321neo auf der Luftfahrtmesse Dubai Air Show.
    Flydubai kauft 150 Airbus-Mittelstreckenjets. (Altaf Qadri/AP/dpa)
    Wie das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden mitteilte, hat FlyDubai 150 Maschinen des Typs A321neo bestellt. Die Fluggesellschaft setzt damit zum ersten Mal nicht auf den US-Hersteller Boeing. Das Auftragsvolumen wird auf 24 Milliarden Dollar geschätzt.
    Außerdem hat Etihad bei Airbus geordert. Diese Bestellung umfasse insgesamt 16 Passagier- beziehungsweise Frachtflugzeuge, hieß es in Abu Dhabi. Zum Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht.
    Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.