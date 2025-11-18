Airbus erhält Milliarden-Aufträge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Wie das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden mitteilte, hat FlyDubai 150 Maschinen des Typs A321neo bestellt. Die Fluggesellschaft setzt damit zum ersten Mal nicht auf den US-Hersteller Boeing. Das Auftragsvolumen wird auf 24 Milliarden Dollar geschätzt.
Außerdem hat Etihad bei Airbus geordert. Diese Bestellung umfasse insgesamt 16 Passagier- beziehungsweise Frachtflugzeuge, hieß es in Abu Dhabi. Zum Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.