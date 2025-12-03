Airbus kann weniger Flugzeuge ausliefern als geplant. (Joaquin Corchero/EUROPA PRESS/dpa)

Das Unternehmen teilte in Toulouse mit, das neue Ziel seien 790 statt 820 Maschinen. Als Grund wurden Probleme mit Rumpfteilen eines Zulieferers genannt, von denen die Modelle A320 betroffen sind. Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeugbauer sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen. Statt der angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus schließlich 766 Maschinen an die Kunden.

Immer wieder Probleme

Am vergangenen Wochenende hatten Software-Probleme bei den A320 weltweit zahlreiche Flugabsagen ausgelöst. Fluggesellschaften mussten die betroffenen Maschinen bis zu einem Software-Update am Boden lassen. Insgesamt waren rund 6000 Flugzeuge betroffen.

Außerdem hatte Airbus gestern bekanntgegeben, dass mehrere Hundert Maschinen vom Typ A320 wegen eines möglichen Qualitätsproblems überprüft werden müssten. Die Mängel beträfen Metallverkleidungen eines Zulieferers, erklärte Airbus gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Problem sei ausgeräumt, alle neu hergestellten Bauteile entsprächen den Anforderungen.

