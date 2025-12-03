"Qualitätsproblem"
Airbus muss 628 Maschinen des Typs A320 überprüfen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat erneute Probleme mit seinem Modell A320 bekannt gegeben.

    Airbus Beschäftigte arbeiten in Hamburg im Airbus Werk in Finkenwerder in der Endmontagelinie der Airbus A320 Familie.
    Airbus Beschäftigte arbeiten im Airbus Werk in Finkenwerder in der Endmontagelinie der Airbus A320 Familie. (picture alliance/dpa/Foto: Christian Charisius)
    628 Maschinen müssten wegen eines möglichen Qualitätsproblems überprüft werden. Die Mängel beträfen Metallverkleidungen eines Zulieferers, erklärte Airbus gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Problem sei ausgeräumt, alle neu hergestellten Bauteile entsprächen den Anforderungen.
    Am vergangenen Wochenende hatten Software-Probleme bei den A320 weltweit zahlreiche Flugabsagen ausgelöst. Fluggesellschaften mussten die betroffenen Maschinen bis zu einem Software-Update am Boden lassen. Insgesamt waren rund 6000 Flugzeuge betroffen.
    Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.