"Qualitätsproblem"

628 Maschinen müssten wegen eines möglichen Qualitätsproblems überprüft werden. Die Mängel beträfen Metallverkleidungen eines Zulieferers, erklärte Airbus gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Problem sei ausgeräumt, alle neu hergestellten Bauteile entsprächen den Anforderungen.
Am vergangenen Wochenende hatten Software-Probleme bei den A320 weltweit zahlreiche Flugabsagen ausgelöst. Fluggesellschaften mussten die betroffenen Maschinen bis zu einem Software-Update am Boden lassen. Insgesamt waren rund 6000 Flugzeuge betroffen.
Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.