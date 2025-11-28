Tausende Airbus-Jets brauchen eine neue Software. (Wilfredo Lee / AP / dpa / Wilfredo Lee)

Wie das Unternehmen mitteilte, könne es durch intensive Sonnenstrahlung zu Schäden an Software-Daten kommen. Die Software sei wichtig für die Steuerung der Flugzeuge. Daher müsse eine neue Software aufgespielt werden. Airbus erklärte, dies müsse noch vor dem nächsten Flug durchgeführt werden.

Branchenkreisen zufolge sind rund 6.000 Flugzeuge betroffen. Zahlreiche Fluggesellschaften weltweit berichteten, dass wegen der notwendigen Software-Updates mit Beeinträchtigungen der Flugpläne gerechnet werden müsse. Die Lufthansa erklärte, möglicherweise werde es über das Wochenende zu einer kleinen Zahl von Flugausfällen und -verspätungen kommen.

