Tausende Airbus-Jets brauchen eine neue Software.

Wie das Unternehmen mitteilte, kann es durch intensive Sonnenstrahlung zu Schäden an Daten kommen. Daher müsse eine neue Software aufgespielt werden, die wichtig für die Steuerung der Flugzeuge sei. Laut Airbus muss dies umgehend noch vor dem nächsten Flug durchgeführt werden. Branchenkreisen zufolge sind rund 6.000 Flugzeuge betroffen. Zahlreiche Fluggesellschaften weltweit berichteten, dass wegen der notwendigen Software-Updates mit Beeinträchtigungen der Flugpläne gerechnet werden müsse. Die Lufthansa erklärte, möglicherweise werde es über das Wochenende zu einer kleinen Zahl von Flugausfällen und -verspätungen kommen.

Vonseiten kleinerer Airlines hieß es, man habe die erforderlichen Updates inzwischen zu einem großen Teil erledigen können.

