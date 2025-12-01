Software-Probleme

Ein Airbus der japanischen Fluglinie ANA auf dem Flughafen Tokio-Haneda. (AFP / KAZUHIRO NOGI)

Damit seien befürchtete massive Flugausfälle am Wochenende abgewendet worden, teilte das Unternehmen im niederländischen Leiden mit. Demnach normalisiert sich der Betrieb bei den meisten Fluggesellschaften wieder.

Der Rückruf war nötig geworden, weil es Ende Oktober beim Flug einer Airbus-Maschine der US-Airline "JetBlue" zu einem plötzlichen Höhenverlust gekommen war, bei dem zehn Passagiere verletzt wurden. Als mögliche Ursache gilt intensive Sonneneinstrahlung, durch die Daten für die Steuerung beschädigt wurden. Deshalb wurde bei den Maschinen eine ältere Software-Version wieder aufgespielt. Die Warnung traf Fluggesellschaften in den USA mitten am reiseintensiven Wochenende nach dem Feiertag Thanksgiving. "JetBlue" musste gestern Dutzende Flüge streichen, ebenso die japanische Fluggesellschaft ANA. Es waren aber weitaus mehr Ausfälle befürchtet worden.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.