Hubert Aiwanger auf der Landesversammlung der Freien Wähler in Bayern (Armin Weigel / dpa )

Bei der Landesversammlung der Freien Wähler in Straubing stimmten gut 82 Prozent der Delegierten für ihn. Bei den Wahlen vor zwei und vier Jahren waren es jeweils 95 Prozent gewesen.

Aiwanger ist seit März 2006 Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, seit 2010 ist er auch ihr Bundesvorsitzender. Die größten Erfolge konnte die Partei in Bayern erzielen, wo sie seit 2008 im Landtag vertreten ist und seit 2018 zusammen mit der CSU die Landesregierung stellt. Aiwangers Ziel, die Freien Wähler in den Bundestag zu bringen, verfehlte die Partei bei der jüngsten Bundestagswahl deutlich.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.