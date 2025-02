Hubert Aiwanger ist der Vorsitzende der Partei "Freie Wähler" und will eine schwarz-grüne Bundesregierung verhindern. (dpa / Daniel Vogl)

Aiwanger erklärte in München, CDU-Chef Merz habe gestern beim von RTL und n-tv ausgestrahlten Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten entsprechende Signale ausgesandt. An diesen Plänen könne auch der Widerstand des CSU-Vorsitzenden Söder nichts ändern. Aiwanger, der in Bayern als Stellvertreter von Ministerpräsident Söder mitregiert, vertrat die Ansicht, nur seine Partei könne schwarz-grün verhindern. Man setze darauf, über drei Direktmandate mit circa 20 Abgeordneten in den Bundestag einzuziehen.

Bei der Bundestagswahl 2021 erreichten die Freien Wähler bundesweit 2,4 Prozent der Stimmen. Sie waren damit die stärkste Partei, die nicht ins Parlament einzog.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.