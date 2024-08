Rekord in der Europa League

Ajax gewinnt nach 34 Elfmetern

Der niederländische Fußball-Rekordmeister hat sich in einem außergewöhnlichen Elfmeterschießen in die Play-offs der Europa League gerettet. Die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Panathinaikos Athen mit 13:12 vom Elfmeterpunkt durch, die Gesamtzahl von 34 Versuchen ist ein Rekord für einen UEFA-Wettbewerb.