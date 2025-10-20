Oberste Führer: Trump und Chamenei. (afp)

Das politische und religiöse Oberhaupt der Islamischen Republik erklärte in Teheran, Trump wolle dem Iran seine Vorstellungen zum Atomprogramm aufzwingen. Chamenei bestritt zudem, dass die Nuklearanlagen seines Landes bei den Luftangriffen der USA und Israels im vergangenen Juni weitgehend zerstört worden seien.

Trump hatte sich in der vergangenen Woche in einer Rede vor dem israelischen Parlament für neue Verhandlungen zwischen Washington und Teheran ausgesprochen. Westliche Staaten wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen herstellt. Dessen Regierung bestreitet ein solches Vorhaben und behauptet, sein Programm diese lediglich zivilen Zwecken.

