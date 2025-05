Europol ging in zehn Ländern gegen im Darknet operierende Banden vor. (imago images / Steinach / Sascha Steinach)

Nach Angaben von Europol wurden bei der Aktion in zehn Ländern 270 Verdächtige festgenommen, darunter 42 in Deutschland. Es seien mehr als 184 Millionen Euro sowie unter anderem zwei Tonnen Drogen, 180 Schusswaffen und mehr als 12.000 gefälschte Waren sichergestellt worden. An der von Europol koordinierten Aktion seien auch Ermittler in den USA beteiligt gewesen. Der EU-Kommissar für Innere Sicherheit, Brunner, sprach von einem wichtigen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.