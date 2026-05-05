Die Sozialorganisation Aktion Mensch (picture alliance / IPON / Stefan Boness)

Man könnte vieles einfacher formulieren und zugänglicher machen, sagte die Sprecherin der Organisation, Marx, der Katholischen Nachrichten-Agentur. Als Beispiel für einen komplizierten Begriff nannte sie das "Teilhabeverfahren". Dabei handele sich eigentlich um eine positive Maßnahme, die aber vielfach nicht verstanden werde. Beim Teilhabeverfahren geht es um ein Programm, das Menschen mit Behinderung eigentlich den Zugang zu Leistungen erleichtern soll. Laut Aktion Mensch sind auch die bürokratischen Hürden für die Anträge sehr hoch.

Anlass des Appells ist der heutige Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In Berlin haben mehrere Organisationen zu einer Kundgebung aufgerufen. Sie fordern unter anderem eine gesetzliche Pflicht zur Barrierefreiheit.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.