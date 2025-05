Aktionäre kritisieren Abschaffung der Frauenquote. (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Hölz, sagte auf der SAP-Hauptversammlung in Walldorf, der Konzern habe an Glaubwürdigkeit verloren. Der Geschäftsführer des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, Dufner, warf SAP Opportunismus vor. Er forderte das Management auf, den Umgang mit Diversitätskriterien zu überdenken.

SAP-Personalchefin Vagiu-Breuer verteidigte die Entscheidung. Man habe sich an die aktuelle rechtliche Entwicklung in den USA angepasst. Die Regierung unter Präsident Trump strebt eine Abschaffung aller Diversitätsprogramme an.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.