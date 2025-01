Die AfD hatte ihren Bundesparteitag bereits 2022 in Riesa abgehalten (Archivbild). (Sebastian Kahnert/dpa)

Die AfD möchte bei dem Treffen im sächsischen Riesa die Weichen für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar stellen. Das Aktionsbündnis will nach eigenen Angaben mit massenhaften Aktionen zivilen Ungehorsams erreichen, dass der Parteitag nicht stattfinden kann. Dafür werden unter anderem Busanreisen aus dem gesamten Bundesgebiet organisiert. Einzelheiten sollen am kommenden Montag bei einer Pressekonferenz in Leipzig vorgestellt werden.

Zu den Unterstützern des Aktionsbündnisses gehören Gewerkschaften, lokale Initiativen aus Riesa und Umgebung, antirassistische und antifaschistische Initiativen und Organisationen wie etwa die "Omas gegen Rechts", Vertreter der Klimabewegung und Nichtregierungsorganisationen.

