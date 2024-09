Welttag der Patientensicherheit

Die Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit, Dr. Ruth Hecker (IMAGO/Metodi Popow)

Ein transparenter Umgang mit Behandlungsfehlern sei nötig, sagte die Vorsitzende Hecker der Katholischen Nachrichten-Agentur. Die Sicherheit der Patienten müsse tief in den täglichen Arbeitsabläufen und in der Denkweise aller Beteiligten verankert werden. Dazu brauche es eine offene Kommunikationskultur, in der Fehler als Lernchancen betrachtet würden und keine Angst vor Sanktionen herrsche. Nur so gebe es Transparenz und Verbesserungen, erklärte Hecker.

Erhebungen des Bündnisses zufolge sterben in Deutschland jedes Jahr bis zu 19.000 Menschen infolge vermeidbarer Behandlungsfehler.

