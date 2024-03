Fußball-Bundesliga

Aktionstag für gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Profivereine wollen am kommenden Wochenende ein Zeichen gegen Diskriminierung und für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Der 26. Spieltag in den beiden höchsten Spielklassen steht unter dem Motto: "Together! Stop Hate. Be a Team".