Alkoholkonsum

Die am Samstag beginnende Aktionswoche Alkohol soll nach Angaben der Organisatoren dazu beitragen, Schäden durch Alkohol zu verringern. Bundesweit sind unter anderem Diskussionsrunden, Mitmachaktionen, Konzerte und Ausstellungen geplant.
Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Streeck, erklärte, Alkohol könne Krebs begünstigen, abhängig machen und Familien belasten. Die Organisatoren verweisen zudem auf die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz des Alkoholverzichts sowie auf dessen positiven Einfluss auf die Gesundheit.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.