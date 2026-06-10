Alkoholkonsum
Aktionswoche wirbt für bewussteren Umgang mit Alkohol

Mit mehr als 900 Aktionen ruft die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen zu einem bewussteren Umgang mit Alkohol auf.

    Auf einem runden Tisch stapeln sich Flaschen, Bierdosen und leere Getränkebecher.
    Eine Aktionswoche wirbt für einen bewussteren Umgang mit Alkohol. (picture alliance / Hans Lucas / Amaury Cornu)
    Die am Samstag beginnende Aktionswoche Alkohol soll nach Angaben der Organisatoren dazu beitragen, Schäden durch Alkohol zu verringern. Bundesweit sind unter anderem Diskussionsrunden, Mitmachaktionen, Konzerte und Ausstellungen geplant.
    Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Streeck, erklärte, Alkohol könne Krebs begünstigen, abhängig machen und Familien belasten. Die Organisatoren verweisen zudem auf die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz des Alkoholverzichts sowie auf dessen positiven Einfluss auf die Gesundheit.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.