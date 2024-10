"Keiner so richtig verantwortlich"

Markus Beckedahl (picture alliance/dts-Agentur)

Er sagte im Deutschlandfunk, es gebe zwar in der Bundesregierung ein Digitalressort, die Verantwortung für das Thema sei aber über alle Ministerien verteilt. Deshalb sei niemand richtig verantwortlich für die Digitalisierung. Beckedahl kritisierte weiter, trotz der von Minister Wissing angekündigten Erfolge beim Ausbau des Glasfasernetzes sei Deutschland im europäischen Vergleich im hinteren Drittel und nicht, wie für eine reiche Industrienation angemessen, ganz weit vorne.

Der Gründer des Portals "Netzpolitik" kritisierte auch den Digitalgipfel der Bundesregierung, der derzeit in Frankfurt am Main stattfindet. Dort würden zwar viele Minister Leuchtturmprojekte präsentieren. Von diesen höre man später aber oft nichts mehr, weil sie vor die Wand gefahren würden, so Beckedahl.

