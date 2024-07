Der Umweltschützer und Anti-Walfang-Aktivist Paul Watson (AP/dpa/Markus Schreiber)

Grundlage sei ein internationaler Haftbefehl aus Japan, teilte die Behörde mit. Der Zugriff sei auf einem Schiff im Hafen von Nuuk erfolgt, der Hauptstadt des dänischen autonomen Außengebiets.

Eine Stiftung des kanadisch-amerikanischen Staatsbürgers teilte mit, dass das Schiff auf dem Weg in den Nordpazifik gewesen sei, um dort ein japanisches Walfangschiff abzufangen. Die Verhaftung stehe vermutlich im Zusammenhang mit den früheren Aktionen Watsons in der Antarktis. Die Stiftung appellierte an die dänische Regierung, Watson freizulassen.

Watson wird nach den Angaben aus Grönland einem Bezirksgericht vorgeführt. Dieses könnte eine Inhaftierung anordnen, bis eine Entscheidung über eine Auslieferung nach Japan fällt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.